Путину показали готовые к отправке в войска современные танки

Т-90М «Прорыв» — самая совершенная машиной в семействе Т-90. Этот танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты и современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем. По боевой эффективности танк Т-90М значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества. Речь идет об исключительной надежности и минимальном объеме техобслуживания при эксплуатации.