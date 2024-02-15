Путину показали готовые к отправке в войска современные танки

Президент в четверг прибыл в Свердловскую область. На УВЗ он ознакомился с процессом производства техники. В частности, главе государства показали готовые к отправке в войска танки Т-72БЗМ и Т-90М «Прорыв».
При этом работа в цеху не останавливалась — в частности, продолжался монтаж систем и оборудования. Президент приветствовал рабочих. Они попросили сделать общее фото, Путин согласился.
Как отмечается в материалах Кремля, сборочный цех — гордость УВЗ. Его создали во время Великой Отечественной войны. Это единственный в стране танковый конвейер, где создаются перспективные изделия, модернизируются бронемашины и выполняется гособоронзаказ. За всю историю предприятия с конвейера сошло более 100 тысяч изделий спецтехники.
На заводе проходят капитальный ремонт и становятся современными выпущенные много лет назад танки Т-72 (модель — Т-72Б3М). Бронемашины становятся мощными, маневренными, хорошо вооруженными и защищенными, ни в чем не уступая зарубежным аналогам.
Т-90М «Прорыв» — самая совершенная машиной в семействе Т-90. Этот танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты и современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем. По боевой эффективности танк Т-90М значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества. Речь идет об исключительной надежности и минимальном объеме техобслуживания при эксплуатации.
Нижнетагильский «Уралвагонзавод» — уникальный научно-производственный комплекс, крупнейший в мире по объемам производства и технологической площади. Бренд УВЗ стал символом Нижнего Тагила, промышленного Урала и российского танкостроения. Военная техника «Уралвагонзавода» стоит на вооружении около 80 стран.
«Уралвагонзавод» сегодня работает в особом режиме, значительно увеличив объемы производства боевых машин для нужд специальной военной операции.
Продолжением конструкторской мысли танкостроителей стали инженерные машины, которые используются не только в военных, но и в мирных целях: помогают в ликвидации последствий аварий, катастроф, землетрясений.
Уралвагонзавод стал как крупнейшим в России разработчиком, так и изготовителем различных типов грузовых вагонов. При этом большое внимание уделяется выпуску инновационных продуктов и диверсификации производства. Ежегодно на конвейер ставятся несколько новых изделий подвижного состава.