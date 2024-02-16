В Иркутске начали печатать бюллетени для выборов президента

Избирком региона дал официальный старт изготовлению бюллетеней для голосования на выборах президента России. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Иркутской области. — Всего должно быть изготовлено 1 832 300 бюллетеней, — говорят в ведомстве.
На всех бюллетенях будет зеленая защитная сетка, которая нанесена типографским способом. Сначала бюллетени увидят жители отдаленных и труднодоступных местностей, туда их начнут доставлять с 19 февраля. В остальные территории — после 25 февраля.
Ранее сообщалось, что школьники Иркутской области смогут принять участие в Международной олимпиаде.