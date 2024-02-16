«Архитектор» антироссийских санкций возвращается в Белый дом, пишут СМИ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американский экономист Далип Сингх, которого называют «архитектором» антироссийских санкций, вернется на работу в Белый дом, сообщил портал Axios.
«Как ожидается, Сингх будет помогать координировать позицию США на саммитах G7 и G20, которые пройдут в июне и ноябре», — пишет издание.
Пост, который займет экономист, считается одним из самых важных в Белом доме, добавил Axios.
Сингх был заместителем советника президента США по национальной безопасности в сфере международной экономики с февраля 2021 по июнь 2022 года. Он покинул должность по семейным обстоятельствам, его место занял Майк Пайл.