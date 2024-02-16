Медведчук рассказал о последствиях увольнения Залужного для Зеленского

Он считает, что поскольку правила финансирования начали меняться, денег стало меньше, желающих к ним добраться, соответственно, больше, команду Залужного просто «отстегнули» от кормушки. «В пользу коррупционной версии говорит то, что уволили не одного Залужного, а всех его людей, что с военной точки зрения имеет мало смысла. Зато, с точки зрения коррупционной схемы, нельзя оставлять на “вкусных” должностях чужаков. Важно помнить, что украинская провластная элита зарабатывает на войне, на крови своих сограждан. И они постоянно дерутся за этот бизнес, пока у них есть силы. Ведь их цель — война до последнего украинца», — отметил Медведчук.