Президент Путин подписал указ о назначении 5 судей в Воронежской области

Речь идет о Андрее Бухонове (Коминтерновский райсуд) и Дмитрии Сорокине (Новоусманский райсуд). Должность зампредседателя Советского районного суда заняла Алия Голубцова. Её предыдущее место работы — Левобережный райсуд. Тот же самый пост занял Игорь Грибанов в Россошанском райсуде. Председателем Ленинского районного суда назначили Михаила Новикова, работавшего раньше в Новохопёрском райсуде.