МИД предупредил россиян после освобождения насильника в Абхазии

В 2019 году Абухба привел россиянку к сгоревшему комплексу правительственных зданий в Сухуме, несколько раз ударил по голове руками и камнями, затем изнасиловал ее, а после этого еще раз нанес удар камнем в височную область. Он похитил у женщины два телефона, аксессуары к ним, ювелирные украшения и деньги на общую сумму 70 100 ₽, после чего скрылся с места преступления. По заключению судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшей были гематома у виска, перелом височной кости, генитальные ссадины и кровоподтеки.