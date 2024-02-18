Депутат Рады Устинова: Киев боится, что США вступят в войну на Ближнем Востоке

«Мы видим, что происходит на востоке, <…> большая вероятность, что Америка таки вступит в войну. Тогда мы будем не только с Израилем конкурировать за предоставление оружия, <…> а мы будем конкурировать с американской армией», — рассказала политик.
По словам депутата, США уже истощили свои запасы по отдельным категориям вооружений из-за запросов Киева. Например, Украина получила от США все ПЗРК Stinger, которые американская армия накопила за последние десять лет.
Уже сейчас американцы вынуждают украинское правительство искать новые источники необходимых ракет. Парламентарий рассказала, что Киев ведет прямые переговоры с компанией Raytheon по расширению производства боеприпасов к ЗРК Patriot. Однако любое решение американского производителя неизбежно натолкнется на сложную бюрократию.
«То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке — это очень может быть для нас страшный сценарий, потому что все оружие пойдет туда, для американских солдат», — заключила Устинова.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Кроме того, США и Великобритания с середины января продолжают наносить удары по объектам хуситов в Йемене, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.