Владимир Путин откроет «Игры будущего» в Татарстане

«Президент России посетит Казань, которая, как и чуть более 10 лет назад, принимает крупнейшее соревнование», — рассказал журналист, ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.
Известно, что турнир «Игры будущего» пройдет с 21 февраля по 3 марта. Его участниками станут более 260 опытных команд и более 2 тысяч спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине: 16 — в основной и 5 — в расширенной программе.
Отмечается, что соревнования будут поделены на 5 категорий или «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.
По словам организаторов, «Игры будущего» — это инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), объединяющей классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.
Первые гости турнира начали съезжаться в Казань еще 15 февраля. Ожидается, что в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира примет участие президент Киргизии Садыр Жапаров, который по приглашению президента Путина
Последние годы в России также активно развивается фиджитал-спорт — это принципиально новое направление. Официально спортом его признали только 31 января 2023 года.