Владимир Путин откроет «Игры будущего» в Татарстане

Известно, что турнир «Игры будущего» пройдет с 21 февраля по 3 марта. Его участниками станут более 260 опытных команд и более 2 тысяч спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине: 16 — в основной и 5 — в расширенной программе.