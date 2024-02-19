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Владимир Путин откроет «Игры будущего» в Татарстане

КАЗАНЬ, 19 февраля, ФедералПресс. Главу государства на этой неделе ждут в Казани — в столице Татарстана Владимир Путин примет участие в открытии «Игр будущего».

«Президент России посетит Казань, которая, как и чуть более 10 лет назад, принимает крупнейшее соревнование», — рассказал журналист, ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Известно, что турнир «Игры будущего» пройдет с 21 февраля по 3 марта. Его участниками станут более 260 опытных команд и более 2 тысяч спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине: 16 — в основной и 5 — в расширенной программе.

Отмечается, что соревнования будут поделены на 5 категорий или «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

По словам организаторов, «Игры будущего» — это инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), объединяющей классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.

Первые гости турнира начали съезжаться в Казань еще 15 февраля. Ожидается, что в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира примет участие президент Киргизии Садыр Жапаров, который по приглашению президента Путина 20—21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию.

Последние годы в России также активно развивается фиджитал-спорт — это принципиально новое направление. Официально спортом его признали только 31 января 2023 года.

Путин Владимир