Полномочия зампреда Самарского райсуда Дмитрия Дерунова прекращены

Кроме того, Дмитрий Дерунов арестовывал подозреваемого в убийстве Екатерины Карась. Прошлым летом женщине перерезали горло и выбросили из собственной машины на улице Водников. Также судья избирал меру пресечения для бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских, которого уличили в связи с ОПГ «Законовские».