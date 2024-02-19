Полномочия зампреда Самарского райсуда Дмитрия Дерунова прекращены

Квалификационная коллегия судей (ККС) Самарской области 16 февраля 2024 года прекратила полномочия нескольких судей. В их числе оказался зампред Самарского районного суда Дмитрий Дерунов.
— Прекращены полномочия заместителя председателя Самарского районного суда Самары Дмитрия Дерунова с сохранением полномочий судьи, — говорится в сообщении на сайте ККС. Насколько известно, служитель Фемиды сам подал соответствующее заявление.
Дмитрий Дерунов — довольно известная личность в Самаре. Он рассматривал несколько громких уголовных дел. К примеру, дело экс-депутата думы Чапаевска Натальи Гурьяновой, которая в преддверии развода решила избавиться от мужа с помощью киллера.
Кроме того, Дмитрий Дерунов арестовывал подозреваемого в убийстве Екатерины Карась. Прошлым летом женщине перерезали горло и выбросили из собственной машины на улице Водников. Также судья избирал меру пресечения для бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских, которого уличили в связи с ОПГ «Законовские».