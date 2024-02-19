От школьных парт до международных трибун. Зачем Узбекистану русский язык?

«Большинство узбекистанцев в России в основном работают в сфере строительства или обслуживания. Конечно, они могут не учить стихи Пушкина, не цитировать Есенина и Маяковского, не читать Бродского. Но они должны владеть хотя бы минимальными навыками разговорного языка. Для этого нужно создавать хотя бы краткосрочные недельные курсы, чтобы они знали базовые 10−15 предложений, которые пригодятся им в жизни и работе. Таким образом, они смогут изъясниться на таможне в аэропорту или, если вдруг попадут в полицию».