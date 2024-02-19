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Медведев выразил уверенность в скорой победе России в спецоперации

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в скорой победе России в специальной военной операции.
Источник: РИА "Новости"

«Ваш жизненный путь, то, что вы сделали для страны, для республики, для ваших семей — это и есть вклад в нашу общую победу. Я уверен, она скоро придет», — сказал политик на встрече с военными командирами в Чечне.

Медведев отметил, что достичь победы удастся благодаря боевой работе, которую, по сути, ведет вся страна.

С нами Бог, победа будет за нами!

Дмитрий Медведев
зампред Совбеза РФ

Ранее Медведев заявил, что Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира. Он добавил, что в сегодняшних условиях, по его мнению, РФ является самым сильным государством, потому что умеет побеждать.

О том, что Россия одержит победу в результате спецоперации, говорил и президент РФ Владимир Путин.

Медведев Дмитрий