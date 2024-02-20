О необходимости повышения зарплат госслужащих заявил Токаев

«Тем временем в стране достаточно успешных людей в сферах бизнеса, сельского хозяйства, финансов, медицины, образования и других секторах. Нужно задействовать потенциал таких кадров, ориентированных на конкретный результат и потребности потребителя. Необходимо продолжить внедрение гибридной модели государственной службы. Для этого предстоит детально проработать вопросы более свободного, менее регламентированного приема на госслужбу квалифицированных кадров из частного сектора», — сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что для повышения привлекательности государственной службы необходимо установить заработную плату, конкурентную с частным сектором.
«Считаю, что государственные служащие, которые находятся на работе, как правило, с 8−9 утра и до 8−9 вечера, должны получать определенную материальную компенсацию, но не перебарщивая с заработными платами и премиями. Вопрос актуальный. Мы будем решать его именно в пользу государственных служащих. Вопрос с жильем также нужно решать соответствующим образом. В этой связи стоит обратить внимание на опыт Сингапура и других стран. Необходимо рассмотреть эффективные подходы и методы в системе государственного управления», — заявил Касым-Жомарт Токаев.