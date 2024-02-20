Несовершеннолетним могут запретить заходить в табачные магазины в Петербурге

На очередном заседании Законодательного собрания Петербурга депутаты поддержали инициативу молодежного парламента при Государственной Думе РФ. Она может запретить несовершеннолетним находиться в местах, которые предназначены только для продажи табачной и другой никотиносодержащей продукции, а также кальянов и других устройств для потребления никотина. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского дворца.