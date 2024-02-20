В Кремле сообщили, посетит ли Путин церемонию открытия Игр будущего в Казани

Ранее, в понедельник, сообщалось, что Президент Киргизии Садыр Жапаров 20—21 февраля по приглашению Путина посетит Россию, в ходе рабочей поездки он примет участие в церемонии открытия Игр будущего. Также киргизская сторона отмечала, что в Казани запланирована встреча глав двух стран.