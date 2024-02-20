В Кремле сообщили, посетит ли Путин церемонию открытия Игр будущего в Казани

Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Мы все своевременно сообщим», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее, в понедельник, сообщалось, что Президент Киргизии Садыр Жапаров
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Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Мы все своевременно сообщим», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее, в понедельник, сообщалось, что Президент Киргизии Садыр Жапаров