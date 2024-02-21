Мадуро заявил о желании посетить Москву

На встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Мадуро поинтересовался, когда в России выборы, на что Лавров ответил, что они запланированы на 17 марта.
«Я бы хотел сразу после выборов приехать в Москву. Поздравить президента (Владимира) Путина с победой», — сказал Мадуро.
«Будем рады вас видеть», — ответил ему Лавров.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.