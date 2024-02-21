Путин вернул России рыбу, которую 68 лет ловили англичане, заявил Володин

«(Путин — ред.) Вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Умнеют! Потому что 40% именно треска и другие виды рыб, пикша в том числе, формируют их рацион. Причем одно из любимых блюд. Но теперь это блюдо их любимое мы вернули себе, по инициативе нашего президента», — сказал Володин на пленарном заседании.