Президент Казахстана принял гендиректора ПАО «Татнефть»

В частности, компания «Татнефть» реализует стратегический инвестиционный проект в нефтегазохимической отрасли, направленный на производство бутадиена и его производных в Атырауской области. Компания сотрудничает с «КазМунайГазом» в проекте по разведке и добыче углеводородов на западе Казахстана. Кроме того, «Татнефть» участвует в совместной разработке месторождений твёрдых полезных ископаемых.