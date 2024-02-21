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Президент Казахстана принял гендиректора ПАО «Татнефть»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова. Главе государства представлена информация о перспективах реализации совместных проектов в РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Источник: Акорда

В частности, компания «Татнефть» реализует стратегический инвестиционный проект в нефтегазохимической отрасли, направленный на производство бутадиена и его производных в Атырауской области. Компания сотрудничает с «КазМунайГазом» в проекте по разведке и добыче углеводородов на западе Казахстана. Кроме того, «Татнефть» участвует в совместной разработке месторождений твёрдых полезных ископаемых.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативы «Татнефти» по развитию казахстанской нефтегазовой и горнорудной промышленности и подчеркнул, что эта компания является одним из стратегических партнёров нашей страны в энергетической отрасли.

Напомним, глава государства прибыл с рабочим визитом в Казань. Там он примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего», а также проведёт ряд встреч.

нефть