Глава Татарстана наградил Александра Лукашенко орденом «Дуслык»

Глава Татарстана Рустам Минниханов наградил президента Белоруси Александра Лукашенко орденом «Дуслык». Вручение прошло в Казани во время переговоров, сообщает пресс-служба раиса республики.
Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей и подарил Минниханову ручку с золотым пером и пожеланием «подписывать свои самые лучшие решения». В ответ глава региона выразил гостю признательность за отклик на приглашение посетить республику и принять участие в церемонии открытия «Игр будущего».
Отметим, орденом «Дуслык» награждают за особые заслуги в укреплении международного авторитета Татарстана, а также дружбы и сотрудничества.
Напомним, в эту среду президент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов посетили Казанский авиационный завод имени Горбунова.