Глава Татарстана наградил Александра Лукашенко орденом «Дуслык»

Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей и подарил Минниханову ручку с золотым пером и пожеланием «подписывать свои самые лучшие решения». В ответ глава региона выразил гостю признательность за отклик на приглашение посетить республику и принять участие в церемонии открытия «Игр будущего».