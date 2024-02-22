Польский фермер может отправиться в тюрьму за пророссийский плакат на тракторе

Напомним, что 20 февраля польские фермеры вышли на очередные акции протеста на границе с Украиной. Как писал Life.ru, в тот раз они использовали не только плакаты против проводимой Евросоюзом политики, но и пророссийские транспаранты. На одном из них была просьба к президенту России Владимиру Путину помочь им с Украиной.