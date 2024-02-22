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Токаев поговорил с юным казахстанцем в ходе экскурсии по «Казань Экспо»

После церемонии открытия «Игр будущего» Президент Казахстана и лидеры других стран, прибывшие в столицу Татарстана, осмотрели комплекс «Казань Экспо», в котором пройдут основные мероприятия международного мультиспортивного турнира, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Источник: Пресс-служба Акорды

В ходе экскурсии гостям показали конгресс-зал Dota 2, арт-объекты, «фиджитал-лабораторию», а также рассказали об особенностях инновационного «фиджитал-движения», объединяющего физическую культуру и киберспорт (physical + digital).

На одной из площадок Глава государства побеседовал с юными спортсменами, участвующими в программе «Футбол для дружбы». В состав интернациональной команды входит и 10-летний Жан Али Ермагамбетов, который тренируется в ФК «Астана».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане детский спорт пользуется неизменной поддержкой со стороны государства.