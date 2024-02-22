Антонов обвинил США во втягивании нейтральных государств в конфликт на Украине

ОАГ со штаб-квартирой в Вашингтоне была создана в 1948 году. Она находится под контролем США. Формально в ее состав входили 35 государств Северной, Южной, Центральной Америки и Карибского бассейна. В 1962 году под давлением США ОАГ приостановила членство Кубы. В 2017 году Венесуэла объявила о выходе из ОАГ и через два года в соответствии с уставом этой организации была исключена из ее состава. В ноябре 2021 года власти Никарагуа приняли решение о выходе страны из ОАГ в связи с ее вмешательством во внутренние дела республики.