ЦИК Беларуси: явка за два дня досрочного голосования составила 14,61%

В Брестской области бюллетени за два дня были выданы 14,85%. Также сказано, что в Витебской области бюллетени получили 14,25%. В ЦИК отметили, что за два дня досрочного голосования в Минской области явка составила14,76%, в Минске — 13,80, а в Могилевской области указываются 15,61%.