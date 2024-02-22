ЦИК Беларуси: явка за два дня досрочного голосования составила 14,61%

В Центральной избирательной комиссии Беларуси проинформировали, что явка за два дня досрочного голосования на выборах депутатов составила 14,61%. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что за два дня досрочного голосования проголосовали 14,61% белорусов, включенных в списки для голосования. По информации ЦИК, бюллетени для голосования в Гомельской области получили 17,55%. В Гродненской области за два дня досрочного голосования явка составила 10,57%.
В Брестской области бюллетени за два дня были выданы 14,85%. Также сказано, что в Витебской области бюллетени получили 14,25%. В ЦИК отметили, что за два дня досрочного голосования в Минской области явка составила14,76%, в Минске — 13,80, а в Могилевской области указываются 15,61%.