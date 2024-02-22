Министр здравоохранения Башкирии навестил семью погибшего в СВО медика

Айрат Рахматуллин рассказал в своём телеграм-канале, что лично был знаком с Михаилом Каменевым. Коллеги вместе работали в РКБ имени Куватова.
«Я в отделении неврологи, а он в торакальной хирургии. Помню, как вместе консультировали пациентов и я всегда был уверен, что если Миша на дежурстве, то оно пройдет спокойно, — пишет Айрат Рахматуллин. — Он был в числе первых врачей-добровольцев, которых мы направили для оказания медпомощи мирному населению в ЛНР. 29 августа 2023 года Михаил принял решение и поступил на военную службу по контракту. Это был мужественный человек, который рискнул собственной жизнью, пытаясь спасти боевых товарищей. Но, к сожалению, погиб вместе с ними. Он поступил как настоящий герой, настоящий врач, до конца исполнив свой профессиональный и гражданский долг. За этот подвиг он посмертно удостоен ордена Мужества».
Айрат Рахматуллин вместе с вдовой Михаила Каменева Анной и его детьми посмотрели последние фотографии военнослужащего из зоны СВО, видеозаписи, которые супруге прислали сослуживцы.
Напомним, Михаил Каменев служил командиром медицинского взвода 30-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Он погиб 5 ноября 2023 года около Авдеевки Донецкой Народной Республики в результате полученных травм при эвакуации раненых. В обязанности командира медвзвода не входила непосредственная эвакуация раненых, а лишь организация эвакуации и оказание первой помощи. Михаил Каменев решил ехать за ранеными, поскольку санитаров и фельдшеров не хватало. Во время одного из рейсов подвергся атаке дрона. Бойцы могли выскочить и бросить раненых, но не сделали этого и до конца остались верны врачебному и гражданскому долгу. Они хотели успеть доехать до лесопосадки, куда дрон не мог залететь. Но не успели и все погибли.
Указом Президента России за героизм и самоотверженность Михаил Каменев посмертно награждён орденом Мужества.
Траурная церемония прощания с Михаилом Каменевым прошла 7 декабря в Уфе. В ней принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщало информагентство «Башинформ».