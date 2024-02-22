Министр здравоохранения Башкирии навестил семью погибшего в СВО медика

Айрат Рахматуллин рассказал в своём телеграм-канале, что лично был знаком с Михаилом Каменевым. Коллеги вместе работали в РКБ имени Куватова.



«Я в отделении неврологи, а он в торакальной хирургии. Помню, как вместе консультировали пациентов и я всегда был уверен, что если Миша на дежурстве, то оно пройдет спокойно, — пишет Айрат Рахматуллин. — Он был в числе первых врачей-добровольцев, которых мы направили для оказания медпомощи мирному населению в ЛНР. 29 августа 2023 года Михаил принял решение и поступил на военную службу по контракту. Это был мужественный человек, который рискнул собственной жизнью, пытаясь спасти боевых товарищей. Но, к сожалению, погиб вместе с ними. Он поступил как настоящий герой, настоящий врач, до конца исполнив свой профессиональный и гражданский долг. За этот подвиг он посмертно удостоен ордена Мужества».



Айрат Рахматуллин вместе с вдовой Михаила Каменева Анной и его детьми посмотрели последние фотографии военнослужащего из зоны СВО, видеозаписи, которые супруге прислали сослуживцы.