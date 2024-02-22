Путин начал полет на бомбардировщике Ту-160М

Уточняется, что борт носит имя «Илья Муромец». Глава государства взлетел с полосы Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова.
Накануне Путин осмотрел такой самолет в цеху завода и поднялся в кабину за штурвал.
Первый опытный Ту-160М создали в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев». Дебютный полет он совершил 12 января 2022 года. Летом прошлого года самолет приступил к прохождению программы государственных совместных испытаний, которые выполняют экипажи Минобороны и разработчика.
Новый Ту-160М получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, современное вооружение и новые системы управления им, а также комплекс радиоэлектронной борьбы.