Путин начал полет на бомбардировщике Ту-160М

Первый опытный Ту-160М создали в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев». Дебютный полет он совершил 12 января 2022 года. Летом прошлого года самолет приступил к прохождению программы государственных совместных испытаний, которые выполняют экипажи Минобороны и разработчика.