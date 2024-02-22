Бундестаг отклонил резолюцию о поставках Украине крылатых ракет Taurus

Bild писал, что немецкие власти не хотят поставлять Украине ракеты Taurus из-за опасений, что они будут использованы для нанесения ударов по территории России. Ракеты этого класса имеют дальность полета более 500 км. Немецкие вооруженные силы в настоящее время имеют 600 ракет Taurus, но, по данным немецких СМИ, только около 150 из них готовы к использованию. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что ракеты с дальностью 250 км и больше «являются одним из важнейших решений и могут значительно изменить ситуацию на фронте».