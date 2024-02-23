Лукашенко подписал указ о награждении 186 белорусок орденом Матери

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ (№ 70 от 23 февраля 2024-го) о награждении орденом Матери, информирует пресс-служба президента.
Сообщается, что орденом Матери наградят белорусок за рождение и воспитание пяти и более детей. Награды удостоены работницы различных сфер деятельности, в том числе женщины, работающие на промышленных и агропромышленных предприятиях, в СМИ, строительных организациях, в энергетической отрасли, социальной сфере, торговле и связи, потребкооперации, учреждениях образования, здравоохранении, культуре, религиозных организациях, а также ИП и домохозяйки.
Всего орденом Матери награждены 186 белорусок, проживающих в Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях и Минске.
Например, награду получат учитель средней школы № 15 из Барановичей Анастасия Жилинская, почтальон Гомельского филиала «Белпочты» Марина Кудрявцева, начальник производственно-технического отдела ПМК-43 Гомельского объединенного стройтреста Анна Татур, медсестра детского сада № 11 в Слониме Вероника Жук и другие многодетные белоруски.