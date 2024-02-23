Лукашенко подписал указ о награждении 186 белорусок орденом Матери

Сообщается, что орденом Матери наградят белорусок за рождение и воспитание пяти и более детей. Награды удостоены работницы различных сфер деятельности, в том числе женщины, работающие на промышленных и агропромышленных предприятиях, в СМИ, строительных организациях, в энергетической отрасли, социальной сфере, торговле и связи, потребкооперации, учреждениях образования, здравоохранении, культуре, религиозных организациях, а также ИП и домохозяйки.