Эрдоган стал «Почетным старейшиной Туркмении»

Президент Туркменистана также подчеркнул, что «одним из важных направлений внешней политики Туркменистана является последовательное развитие и укрепление стратегических и долгосрочных отношений с Турецкой Республикой по различным направлениям». По его словам, это сотрудничество основывается на «нерушимой дружбе и братстве» двух народов. «В межгосударственном сотрудничестве мы всегда исходим из основного принципа “Одна нация — два государства”», — заявил он.