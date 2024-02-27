Токаев назначил и снял с должностей ряд судей в Казахстане

Глава государства подписал указ «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан».
Президент постановил назначить на должность судей:
по Астане:
- межрайонного суда по гражданским делам — Бейсеуову Айнур Адамовну с освобождением от должности судьи районного суда № 2 Алмалинского района города Алматы;
- межрайонного суда по гражданским делам — Дуйсекову Жанар Ескеновну с освобождением от должности судьи Рудненского городского суда Костанайской области;
- межрайонного суда по гражданским делам — Жанабергенкызы Нургул с освобождением от должности судьи Кызылординского городского суда Кызылординской области;
- межрайонного суда по гражданским делам — Сармаеву Айгуль Муратовну;
- специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям — Турганбаева Марата Аитбаевича с освобождением от должности председателя специализированного следственного суда города Кызылорды Кызылординской области;
- специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних — Ешпанову Жанар Баймуратовну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Западно-Казахстанской области;
- межрайонного суда по уголовным делам — Аманжолова Ескендира Бакытжановича с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда Павлодарской области;
- межрайонного суда по уголовным делам — Ануарбекова Досбола Алтайбековича с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
- межрайонного суда по уголовным делам — Сембаева Самата Алибековича с освобождением от должности судьи Аркалыкского городского суда Костанайской области;
- специализированного межрайонного суда по уголовным делам — Исахана Алмата Муратбекулы с освобождением от должности судьи суда № 2 города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
- специализированного межрайонного суда по уголовным делам — Ташимбаева Саята Куатбековича с освобождением от должности судьи суда № 2 города Актобе Актюбинской области;
- специализированного межрайонного административного суда — Жабыкпая Толегена с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области;
- специализированного межрайонного административного суда — Сагиндыкову Айнур Раймбековну с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Туркестанской области.