Токаев назначил и снял с должностей ряд судей в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении и освобождении от должностей судей в разных регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на ИПС «Адилет».