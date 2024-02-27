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25 стран ожидают присоединения к БРИКС на саммите в Казани

Мероприятие состоится в октябре 2024 года.
Источник: Комсомольская правда

25 стран ожидают присоединения к БРИКС на саммите в Казани. Такую информацию озвучил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.

«В Казани, разумеется, к объединению присоединятся новые члены. 25 стран заявили о намерении присоединиться к БРИКС», — цитирует посла ТАСС.

Мзувукиле Джефф Макетука уточнил, что на саммите в России будут объявлены новые члены БРИКС преимущественно из того перечня государств, которые уже подали заявку. Среди них Белоруссия, Алжир, Пакистан и другие. Процесс принятия будет постепенным, подчеркнул посол.

Ранее мы сообщали, что президент Ирана Ибрагим Раиси посетит саммит БРИКС в Казани.

БРИКС