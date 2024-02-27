25 стран ожидают присоединения к БРИКС на саммите в Казани

Мзувукиле Джефф Макетука уточнил, что на саммите в России будут объявлены новые члены БРИКС преимущественно из того перечня государств, которые уже подали заявку. Среди них Белоруссия, Алжир, Пакистан и другие. Процесс принятия будет постепенным, подчеркнул посол.