25 стран ожидают присоединения к БРИКС на саммите в Казани. Такую информацию озвучил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.
«В Казани, разумеется, к объединению присоединятся новые члены. 25 стран заявили о намерении присоединиться к БРИКС», — цитирует посла ТАСС.
Мзувукиле Джефф Макетука уточнил, что на саммите в России будут объявлены новые члены БРИКС преимущественно из того перечня государств, которые уже подали заявку. Среди них Белоруссия, Алжир, Пакистан и другие. Процесс принятия будет постепенным, подчеркнул посол.
Ранее мы сообщали, что президент Ирана Ибрагим Раиси посетит саммит БРИКС в Казани.