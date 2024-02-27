Транспортники Молдовы, в том числе из Гагаузии, выходят на забастовку

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Молдавские автоперевозчики возобновляют акцию протеста, на этот раз она пройдет по всей стране.
Устроители протеста уточняют, что рейсы приостановят на 3 дня. При этом, по их словам, штрафные санкции их не пугают.
«Мы не отступим, выходим на протесты с 27 февраля. Большинство водителей поддержали наш призыв приостановить все внутренние рейсы в знак протеста из-за безразличия правительства к нашим проблемам. Так что 27, 28, 29 февраля все регулярные районные и межрайонные рейсы будут приостановлены. Мы приносим пассажирам свои извинения за неудобства».
Ранее в Национальном агентстве автотранспорта Молдовы заявили, что не вышедшие на работу и поддержавшие забастовку водители рискуют получить штраф от 12 до 22,5 тысяч леев.
О намерении присоединиться к республиканской забастовке заявили и транспортники в Гагаузии.
«Водители выразили готовность отменить свои междугородние и пригородные рейсы в эти три дня, с 27 по 29 февраля. Как я понял, их не устраивает пять позиций, в числе которых установка кассового аппарата на борту автотранспорта. Комрат-Кишинев, Комрат-Кагул рейсы будут приостановлены. И пригороды тоже», — рассказал менеджер комратской автостанции Владимир Чебан.
Протестующие требуют пересмотреть поправки в Кодекс автотранспорта, которые вступают в силу с 1 марта. В ходе предыдущих акций протеста их озвучил глава ассоциации перевозчиков Олег Алекса.
«У нас четыре требования — национальные транспортные программы должны формироваться по Регламенту ЕС, либерализация международных перевозок, деятельность автовокзалов и система налогообложения должны быть как в ЕС или по модели Румынии, которая дала разумный срок перехода на электронные кассовые аппараты».
Отраслевой министр Андрей Спыну ранее подверг критике протесты транспортников, отметив, что «не понимает претензий автоперевозчиков» и что они «хотят сохранить монополию».