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Транспортники Молдовы, в том числе из Гагаузии, выходят на забастовку

Города и села Молдовы ожидают серьезные перебои с рейсовым транспортом: по всей республике пройдет забастовка.

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Молдавские автоперевозчики возобновляют акцию протеста, на этот раз она пройдет по всей стране.

Устроители протеста уточняют, что рейсы приостановят на 3 дня. При этом, по их словам, штрафные санкции их не пугают.

«Мы не отступим, выходим на протесты с 27 февраля. Большинство водителей поддержали наш призыв приостановить все внутренние рейсы в знак протеста из-за безразличия правительства к нашим проблемам. Так что 27, 28, 29 февраля все регулярные районные и межрайонные рейсы будут приостановлены. Мы приносим пассажирам свои извинения за неудобства».

говорится в сообщении Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков.

Ранее в Национальном агентстве автотранспорта Молдовы заявили, что не вышедшие на работу и поддержавшие забастовку водители рискуют получить штраф от 12 до 22,5 тысяч леев.

О намерении присоединиться к республиканской забастовке заявили и транспортники в Гагаузии.

«Водители выразили готовность отменить свои междугородние и пригородные рейсы в эти три дня, с 27 по 29 февраля. Как я понял, их не устраивает пять позиций, в числе которых установка кассового аппарата на борту автотранспорта. Комрат-Кишинев, Комрат-Кагул рейсы будут приостановлены. И пригороды тоже», — рассказал менеджер комратской автостанции Владимир Чебан.

Протестующие требуют пересмотреть поправки в Кодекс автотранспорта, которые вступают в силу с 1 марта. В ходе предыдущих акций протеста их озвучил глава ассоциации перевозчиков Олег Алекса.

«У нас четыре требования — национальные транспортные программы должны формироваться по Регламенту ЕС, либерализация международных перевозок, деятельность автовокзалов и система налогообложения должны быть как в ЕС или по модели Румынии, которая дала разумный срок перехода на электронные кассовые аппараты».

заявил Олег Алекса.

Отраслевой министр Андрей Спыну ранее подверг критике протесты транспортников, отметив, что «не понимает претензий автоперевозчиков» и что они «хотят сохранить монополию».