Транспортники Молдовы, в том числе из Гагаузии, выходят на забастовку

«Водители выразили готовность отменить свои междугородние и пригородные рейсы в эти три дня, с 27 по 29 февраля. Как я понял, их не устраивает пять позиций, в числе которых установка кассового аппарата на борту автотранспорта. Комрат-Кишинев, Комрат-Кагул рейсы будут приостановлены. И пригороды тоже», — рассказал менеджер комратской автостанции Владимир Чебан.