Народный фронт наградил премией «Команда Путина» отличившихся жителей Башкирии

Премия «Команда Путина» была инициирована Народным фронтом с целью отметить почетными наградами труд тех, кто каждый день успешно работает на благо своей родины. Каждый из них вносит свой вклад в развитие экономики, культуры, образования и медицины. Эти люди работают в различных сферах, но все они объединены общим стремлением сделать нашу страну лучше. Награда была учреждена в 2022 году, за это время обладателями этой премии стали 550 неравнодушных граждан России.
«Сегодня мы вручаем почетные знаки “Команда Путина” и “Всё для Победы” особым людям. Тем, которые своим словом и делом, своим жизненным примером являются для всех важным нравственным ориентиром. В вашем лице мы говорим спасибо всем, кто помогает фронту — вашим друзьям, коллегам, партнёрам, волонтёрам. Каждому, кто на деле проявляет неравнодушие и ответственность. Премия “Команда Путина” инициирована в 2022 году Народным фронтом, лидером которого, как вы знаете, является Президент России Владимир Владимирович Путин. Почётными наградами отмечается труд тех, кто каждый день, невзирая на опасность и риск, самоотверженно трудится на благо Отечества, проявляя свои знания, профессионализм во благо страны. Мы гордимся тем, что таких людей становится все больше в нашей республике. Сегодня здесь среди награжденных — активисты общественных организации, педагоги, врачи, волонтеры, студенты. Все вы вносите важный вклад в развитие нашей республики, поддержку участников специальной военной операции.
В районах и городах активно проявляется народные инициативы. Одни шьют и вяжут для бойцов тёплую одежду, другие изготавливают маскировочные сети, окопные свечи, собирают медикаменты и другую гуманитарную помощь. Жители республики направляют средства для закупки техники, очень нужной на передовой. Хочу выразить всем вам глубокую благодарность. Ваша самоотверженность и отзывчивость укрепляет уверенность в то, что мы достойно пройдем любые испытания", — сказал на церемонии награждения руководитель администрации Главы Башкортостан Максим Забелин.
Почётную грамоту и отличительный знак «Команда Путина» получил врач-реаниматолог, участник волонтерского движения «Друзья медицины Донбасса» Андрей Спиридонов, который семь раз выезжал в зону СВО, чтобы помочь раненым бойцам, по контракту Минобороны три месяца отработал в донецком госпитале.
За плечами сопредседателя Народного фронта в Республике Башкортостан Мурада Шафикова сопровождение 16 гуманитарных конвоев в зону СВО. Мурад Римович на постоянной основе организовал помощь госпиталям Донецка и Луганска, доставил военным медикам несколько тонн медикаментов, перевязочных материалов, средств реабилитации, нательного и постельного белья.
«Быть частью “Команды Путина” — это честь, ответственность и стимул для дальнейшей работы», — отметил Мурад Шафиков.
Зиля Фаттахова в октябре 2022 года организовала группу единомышленников. Они начали плести маскировочные сети, которые спасают жизни бойцов. Сегодня в их движение входит 100 цехов по всей республике.
Сергей Иванов — начальник поисково-спасательного подразделения Аварийно-спасательной службы республики. В прошлом году участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Турции.
Лауреатами премии «Команда Путина» стали руководитель Морского собрания Республики Башкортостан Юлай Муратов, который организовал 57 конвоев в зону СВО и доставил на линию боевого соприкосновения несколько десятков автомобилей и спецтехники, руководитель волонтерского штаба из города Октябрьского Рустам Абдулкаюмов, благодаря его координации бойцам отправлено 16 конвоев на общую сумму более 50 млн рублей, волонтеры-морпехи из Салавата Александр Бабаян и Вячеслав Козлов, которые организовали сбор и доставку гуманитарной помощь 24 воинским подразделениям, всего в их активе 20 выездов в прифронтовую зону.
Также почётными грамотами и отличительным знаком «Команда Путина» отмечены руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Владимир Волков, заместитель директора школы № 56 г. Уфы Снежана Вервельская, начальник поисково-спасательного подразделения ГБУ Аварийно-спасательная служба Республики Башкортостан Сергей Иванов, врачи Татьяна Добрейкина, Артур Мугаллимов и Андрей Панков, заместитель директора школы № 53 г. Уфы Дина Гареева.
«Еще семь наших земляков получили благодарственные письма за участие в проекте “Народный фронт. Всё для Победы”. Это наши партнеры, которые с самого начала специальной военной операции помогают бойцам. Они плетут масксети, шьют и вяжут теплую одежду, организовывают сборы для покупки дорогостоящей спецтехники, формируют гумконвои и доставляют их на передовую. Взаимопомощь, умение объединяться перед лицом общего врага — это в наших генах. А за последние два года добровольцы стали самым настоящий надежным тылом для бойцов», — рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.
Ранее «Башинформ» сообщал, что лауреатами премии «Команда Путина» стали спецкор ИА «Башинформ» Азат Гиззатуллин и фотокор информагентства Олег Яровиков, которые выезжали на Донбасс в составе гуманитарного конвоя.
Премия «Команда Путина» инициирована в 2022 году Народным фронтом, лидером которого является Президент России Владимир Путин. Её главная цель — выразить благодарность и общественное признание людям, проявившим активную гражданскую позицию. Народный фронт уже провёл вручения премии «Команда Путина» в десятках городов России, первыми из них стали Донецк и Луганск.