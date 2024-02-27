Народный фронт наградил премией «Команда Путина» отличившихся жителей Башкирии

«Сегодня мы вручаем почетные знаки “Команда Путина” и “Всё для Победы” особым людям. Тем, которые своим словом и делом, своим жизненным примером являются для всех важным нравственным ориентиром. В вашем лице мы говорим спасибо всем, кто помогает фронту — вашим друзьям, коллегам, партнёрам, волонтёрам. Каждому, кто на деле проявляет неравнодушие и ответственность. Премия “Команда Путина” инициирована в 2022 году Народным фронтом, лидером которого, как вы знаете, является Президент России Владимир Владимирович Путин. Почётными наградами отмечается труд тех, кто каждый день, невзирая на опасность и риск, самоотверженно трудится на благо Отечества, проявляя свои знания, профессионализм во благо страны. Мы гордимся тем, что таких людей становится все больше в нашей республике. Сегодня здесь среди награжденных — активисты общественных организации, педагоги, врачи, волонтеры, студенты. Все вы вносите важный вклад в развитие нашей республики, поддержку участников специальной военной операции.