Нижегородские депутаты раскритиковали идею покупки «Дома связи»

Депутаты Нижегородской области раскритиковали идею покупки «Дома связи» на Большой Покровской для чиновников. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».
Напомним, «Дом связи» планировало приобрести Министерство имущества Нижегородской области для переселения органов власти из здания «Нижполиграфа». На эти цели из бюджета региона на 2024 год могли выделить 729 миллионов рублей.
Однако на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания региона предложение принято не было. Минимущества не смогло обосновать необходимость сделки с финансовой стороны. Поэтому поправки обсудят отдельно, до заседания Заксобрания, которое запланировано на 29 февраля.