Нижегородские депутаты раскритиковали идею покупки «Дома связи»

Однако на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания региона предложение принято не было. Минимущества не смогло обосновать необходимость сделки с финансовой стороны. Поэтому поправки обсудят отдельно, до заседания Заксобрания, которое запланировано на 29 февраля.