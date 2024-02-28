Зеленский прибыл в Албанию с неанонсированным визитом

Ранее, 23 февраля, армянский портал Factor TV сообщил со ссылкой на свои источники, что президент Украины может посетить Армению в ближайшее время. По его словам, точная дата визита пока не назначена, однако он должен состояться в марте. Отмечалось, что поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не подтвердил, но и не опроверг эти сведения. Он подчеркнул, что уже через несколько дней в Ереване точно будут знать, что именно произойдет. В свою очередь, представители правящей партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна не исключили возможность организации приезда украинского лидера.