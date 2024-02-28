В МИД России заявили о необходимости признать СБУ, ГУР и ВСУ террористами

«Содержательно они уже все сделали для достижения этого звания. Нет смысла прощать те преступления, которые они уже совершили и еще могут совершить. Нигде в мире к ним не должны относиться как к адекватному вооруженному подразделению, существующему в международном правовом поле», — заключил дипломат.