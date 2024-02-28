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В МИД России заявили о необходимости признать СБУ, ГУР и ВСУ террористами

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия считает целесообразным признать на государственном уровне Службу безопасности Украины, главное управление разведки украинского минобороны и ВСУ террористическими организациями, их статус — вопрос времени, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Источник: РИА "Новости"

«Здесь вопрос политической инициативы со стороны депутатов, сенаторов или политического руководства по целесообразности придания этим структурам статуса террористических. Мы считаем, что это целесообразно», — сказал Мирошник.

Дипломат отметил, что для признания их террористическими на международном уровне необходим политический международный консенсус с «фактическими заказчиками и координаторами их преступлений».

«Пока у них есть заказчики в лице англосаксов, американцев и Евросоюза, которые легализуют их деятельность, на международном уровне это сделать проблематично. На российском — возможно», — добавил Мирошник.

По его мнению, статус таких организаций — вопрос времени.

«Содержательно они уже все сделали для достижения этого звания. Нет смысла прощать те преступления, которые они уже совершили и еще могут совершить. Нигде в мире к ним не должны относиться как к адекватному вооруженному подразделению, существующему в международном правовом поле», — заключил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию.

дипломатия