В МИД России заявили о необходимости признать СБУ, ГУР и ВСУ террористами

«Здесь вопрос политической инициативы со стороны депутатов, сенаторов или политического руководства по целесообразности придания этим структурам статуса террористических. Мы считаем, что это целесообразно», — сказал Мирошник.
Дипломат отметил, что для признания их террористическими на международном уровне необходим политический международный консенсус с «фактическими заказчиками и координаторами их преступлений».
По его мнению, статус таких организаций — вопрос времени.
«Содержательно они уже все сделали для достижения этого звания. Нет смысла прощать те преступления, которые они уже совершили и еще могут совершить. Нигде в мире к ним не должны относиться как к адекватному вооруженному подразделению, существующему в международном правовом поле», — заключил дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию.