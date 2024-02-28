Politico: сенаторы-республиканцы считают исходом конфликта на Украине переговоры

Сенатор от Флориды Марко Рубио в разговоре с Politico заявил, что в текущей реальности необходимо признать, что конфликт должен закончиться мирным путем. Сенатор от Огайо Ди Вэнс отметил, что на неопределенный срок сложилась «патовая ситуация». При этом он добавил, что надеется на урегулирование, при котором «Украина сможет сохранить свою страну».