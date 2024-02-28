Politico: сенаторы-республиканцы считают исходом конфликта на Украине переговоры

Сенатор от Флориды Марко Рубио в разговоре с Politico заявил, что в текущей реальности необходимо признать, что конфликт должен закончиться мирным путем. Сенатор от Огайо Ди Вэнс отметил, что на неопределенный срок сложилась «патовая ситуация». При этом он добавил, что надеется на урегулирование, при котором «Украина сможет сохранить свою страну».
Власти США неоднократно утверждали, что вопрос о мирном урегулировании конфликта должен быть решен, исходя из позиции Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отверг навязывание любых форматов переговоров. По его словам, он не согласится на мирную инициативу, исходящую не из Украины. Президент Владимир Путин говорил, что Россия не отказывалась от переговоров.
Лусине Баласян