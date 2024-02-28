Медведев описал «политический паноптикум» и ощутил скорый апокалипсис

По словам Медведева, западные лидеры приехали в дату начала военной операции на Украине, 24 февраля, в Киев, чтобы «отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем». Политиков Германии он назвал «парламентским цирком уродов из страны побежденного фашизма», а Франции — «мелкотравчатыми наследничками [императора Наполеона] Бонапарта». Фразами о клоунах и слабеющих дедах Медведев описал лидеров Украины и США.