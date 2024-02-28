Уволенным с госслужбы казахстанцам дадут еще один шанс

Суд выразил мнение, что даже если судья был лишен полномочий по причине профессиональной непригодности, он все равно имеет конституционное право на свободу труда, включая возможность занять должность на государственной службе в других сферах. Это мнение было озвучено в нижней палате Парламента Республики Казахстан.