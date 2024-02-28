Уволенным с госслужбы казахстанцам дадут еще один шанс

Конституционный суд Республики Казахстан признал, что ныне действующий закон «О государственной службе РК» не соответствует Конституции страны в части, касающейся бессрочного запрета на повторное трудоустройство на госслужбе для тех, кто был уволен за допущение дисциплинарных нарушений.
Суд выразил мнение, что даже если судья был лишен полномочий по причине профессиональной непригодности, он все равно имеет конституционное право на свободу труда, включая возможность занять должность на государственной службе в других сферах. Это мнение было озвучено в нижней палате Парламента Республики Казахстан.
Для вступления поправок в силу они должны пройти второе чтение в Мажилисе и, в случае одобрения, будут направлены в Сенат для дальнейшего рассмотрения.