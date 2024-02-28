ЦИК Беларуси назначит выборы делегатов ВНС 1 марта 2024 года

В пресс-службе Центральной избирательной комиссии проинформировали, что 1 марта 2024 года буду назначены выборы делегатов Всебелорусского народного собрания.
В сообщении говорится, что ЦИК в указанную дату проведет заседание, на котором будут установлены итоги выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва. Кроме того, также будет заслушана информация глав областных, Минской городской избирательных комиссий, связанных с итогами выборов депутатов местных Советов депутатов двадцать девятого созыва.
В пресс-службе отметили, что 1 марта будет принято решение о созыве первой сессии Палаты представителей Национального собрания. Также в первый день марта будут назначены выборы делегатов ВНС. В сообщении говорится, что во время заседания будут установлены нормы представительства делегатов Всебелорусского народного собрания от местных Советов депутатов, а также от субъектов гражданского общества.