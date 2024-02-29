Минобороны отчиталось о закреплении в Работино

Российские штурмовые подразделения зашли в село Работино и закрепились в нем, операцию по штурму украинских позиций организовали при содействии со всеми родами и видами войск, задействовали воздушную и наземную разведку, провели артподготовку. Об этом сообщило Минобороны России.