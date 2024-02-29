Си Цзиньпин заявил о создании в Китае новой формы цивилизации человечества

«Модернизация в китайском стиле — это путь к построению могущественной страны и возрождению нации. Она открыла человечеству новый путь к модернизации и создала новую форму человеческой цивилизации», — указал Си Цзиньпин.
«Только с сильной теорией у нас может быть четкое направление, единодушие и уверенность в своих силах», — подчеркнул Си Цзиньпин. Он призвал использовать социалистическую мысль с китайской спецификой в новую эпоху, чтобы «по-настоящему овладеть навыками марксизма, обеспечить политическое единство и сплоченность действий при высокой степени единомыслия» в рядах партии.
В КПК в настоящее время насчитывается около 100 млн членов. Партийные структуры существуют на всех уровнях власти, в вооруженных силах, экономических субъектах, включая предприятия с иностранным капиталом. Теория Коммунистической партии Китая официально считается руководящей идеологией китайского общества.
Си Цзиньпин призвал Компартию Китая стремиться к прогрессу, сохраняя стабильность
«Необходимо следовать общему принципу стремления к прогрессу при сохранении стабильности», — заявил Си Цзиньпин. Он призвал следовать принципам «достижения прогресса в условиях стабильности, содействия стабильности с помощью прогресса и создания нового перед отказом от старого». По его словам, партия должна всесторонне углублять реформы, усиливать тенденцию к восстановлению экономики и продолжать повышать благосостояние людей.
«Нужно установить концепцию политических достижений, приносящих пользу народу, подать пример в осуществлении партийной линии масс в новую эпоху, исправить укоренившиеся хронические недуги формализма и бюрократизма, эффективно снизить нагрузку на низы», — отметил генсек ЦК КПК.
Си Цзиньпин призвал руководителей КПК продвигать китайскую модернизацию, «сплотиться и бороться, чтобы способствовать строительству сильной страны и великому делу национального возрождения».
Согласно партийному уставу, ежегодно члены Политбюро ЦК КПК, члены руководящих партийных групп Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, Госсовета КНР, Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, а также секретари ведущих партийных групп Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры должны представить ЦК КПК и генеральному секретарю письменные отчеты о своей работе.
Как отмечают наблюдатели, в руководстве правящей партии продолжается подготовка к третьему пленуму ЦК КПК двадцатого созыва, который, как предполагается, будет посвящен экономике. Отсрочка проведения пленума, который ожидался еще в октябре минувшего года, вероятно, свидетельствует о продолжающейся внутрипартийной дискуссии по экономическим вопросам.