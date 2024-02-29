Си Цзиньпин заявил о создании в Китае новой формы цивилизации человечества

«Только с сильной теорией у нас может быть четкое направление, единодушие и уверенность в своих силах», — подчеркнул Си Цзиньпин. Он призвал использовать социалистическую мысль с китайской спецификой в новую эпоху, чтобы «по-настоящему овладеть навыками марксизма, обеспечить политическое единство и сплоченность действий при высокой степени единомыслия» в рядах партии.