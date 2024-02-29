Как проходит избирательная кампания президента РФ 2024 года

Политические дебаты кандидатов проводятся с целью дать им возможность более подробно отразить свою программу, которую они предлагают на реализацию в случае их избрания. Центризбирком уже утвердил расписание: их будут транслировать (кстати, в обязательном порядке) пять телеканалов и три радиостанции. В дебатах будут участвовать три кандидата из четырех. От действующего президента поступило заявление о неучастии в дебатах. Думаю, что всем понятно, что президент в отличие от всех остальных кандидатов и так практически ежедневно выражает свою точку зрения по всем аспектам жизни россиян.