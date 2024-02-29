Как проходит избирательная кампания президента РФ 2024 года

До выборов президента России остались считанные дни. И хотя, как говорится, сейчас о них рассказывают «из каждого утюга», далеко не все избиратели понимают, как проходит современная предвыборная кампания.
Адресное информирование избирателей.
Прежде всего, напомню, что продолжается поквартирный обход нижегородцев членами избирательных комиссий. Мы уже отмечали, что еще в прошлом году в Нижегородской области была внедрена и апробирована кампания «ИнформУИК» по адресному информированию избирателей в формате поквартирных (подомовых) обходов, с использованием специального мобильного приложения. В этом году с 17 февраля кампания «ИнформУИК» началась во всех районах области и продолжается по настоящее время. По данным областной избирательной комиссии, 7 445 членов участковых избирательных комиссий (УИК) Нижегородской области задействованы в проекте «ИнформУИК» на территории региона в преддверии выборов президента РФ. По их же данным, на сегодняшний момент, члены УИК обошли примерно половину квартир и домов избирателей.
Во время поквартирных обходов, решаются две взаимосвязанные задачи. Прежде всего, происходит уточнение списков избирателей, учитываются те изменения, которые произошли в период после последних выборов. Это позволяет исключить из списка избирателей граждан, по тем или иным причинам выбывшим из данного избирательного округа (например, переехали по другому адресу, будут в момент проведения голосования находиться в других регионах, или будут находиться в плавании или тому подобных обстоятельствах, исключающих возможность посещения избирательного участка в период голосования).
Одновременно в списки добавляются вновь приехавшие граждане в данный избирательный округ, а также уточняются списки граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и получивших впервые право участия в голосовании. Уточняется, требуются ли какие-то особые условия для обеспечения права гражданина на участие в выборах. Например, выезд членов избирательной комиссии на дом к избирателю, в силу его невозможности посетить избирательный участок лично.
Однако главная задача поквартирного обхода — дойти до каждого избирателя, разъяснить ему его избирательные права, объяснить, где он может проголосовать, какой вариант участия (очный или заочный) может выбрать, что для этого надо сделать. Цель кампании «ИнформУИК» — обеспечить право каждого гражданина на участие в выборах. Справедливо отметить, что право на участие не есть обязанность участия. Цель сложившейся в России избирательной системы направлена именно на обеспечение максимальных возможностей для гражданина выразить свою позицию и поддержать того кандидата, которому он доверяет быть президентом страны.
Решать, кто должен управлять страной в ближайшие годы, каждый должен лично. Закон запрещает передавать право своего голоса кому бы то ни было. Именно поэтому в нашей избирательной системе предусмотрена возможность голосования вне помещения избирательного участка.
Личное участие на избирательном участке.
О традиционном голосование в помещении избирательного участка мы подробно писали в предыдущем материале. В этом случае, избиратель лично приходит на свой избирательный участок, предъявляет документ, удостоверяющий личность, получает бюллетень и голосует в обычном порядке. Правда, напомню, что есть два варианта учета бюллетеней. В одном случае, бюллетень опускается в общую прозрачную урну.
Второй вариант, наличие на участке комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это электронное устройство, которое подсчитывает количество голосов избирателей. Для голосования с использованием КОИБ применяют бумажные избирательные бюллетени. Избиратель кладет бюллетень лицевой стороной на сканер устройства, который оперативно распознает информацию и загружает документ в электронную базу.
Мобильные участки или голосование на дому.
Чтобы проголосовать из дома на бумажных бюллетенях, избирателю необходимо подать заявление, где указывается ФИО, место жительства и причина, по которой избиратель не сможет посетить избирательный участок в период проведения выборов. Подать заявление можно лично в УИК, по телефону или на портале «Госуслуг» с 5 марта по 11 марта включительно. Голосование по месту проживание пройдет в те же дни, что и на избирательных участках — с 15 по 17 марта.
Также в случае удаленного расположения участка или компактного проживания группы избирателей с ограниченными возможностями, допускается пригласить мобильный избирательный участок. В присутствии членов избирательной комиссии, наблюдателей формируется изолированная кабинка для голосования, предоставляется опечатанная переносная урна для бюллетеней. Далее идет все по правилам любого стационарного избирательного участка. Выдается бюллетень для голосования, избиратель в кабинке для голосования заполняет его и после опускает в урну для бюллетеней. Эти мобильные опечатанные урны привозятся на основной избирательный участок, и не вскрывается до окончания голосования. После завершения сроков голосования 17 марта в 20:00 все урны вскрываются и идет общий подсчет голосов.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
Но проголосовать можно и без получения бумажного бюллетеня. Нижегородская область вошла в число 29 регионов, где будет использоваться дистанционное электронное голосование. Нижегородцы используют данный вид голосования уже не первый раз, оценив надежность, безопасность и стабильность работы ДЭГ на выборах в 2020, 2021 и 2023 годах.
ДЭГ дает возможность проголосовать с помощью мобильного телефона, планшета, персонального компьютера с использованием специального программного обеспечения. Чтобы стать участником ДЭГ, необходимо обладать активным избирательным правом и иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».
Еще раз напомню, что для подачи заявления для участия в ДЭГ необходимо:
зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги»: gosuslugi.ru;
активировать баннер «Дистанционное электронное голосование»;
проверить и при необходимости отредактировать свои персональные данные и номер телефона;
подтвердить информацию и согласие на обработку персональных данных;
нажать «Подать заявление».
Далее в личный кабинет портала «Госуслуги» придет уведомление с результатом рассмотрения заявления. Если результат «Учтено» — ваш статус участника ДЭГ подтвержден.
Алгоритм голосования в формате ДЭГ будет своевременно доведен до избирателей в преддверии выборов.
По данным центральной избирательной комиссии в России на электронное голосование уже зарегистрировалось больше трех миллионов избирателей. По информации регионального избиркома на 26 февраля, в Нижегородской области для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ подали заявление 159 тысяч 503 человека.
Тестовое дистанционное голосование.
Как сообщили в Избиркоме Нижегородской области, избиратели, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, смогут присоединиться к тестовому голосованию, которое пройдет 5 и 6 марта. Тестовое голосование будет доступно участникам ДЭГ на сайте: vybory.gov.ru. Там же с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта пройдет само онлайн-голосование.
Предвыборные дебаты кандидатов.
Политические дебаты кандидатов проводятся с целью дать им возможность более подробно отразить свою программу, которую они предлагают на реализацию в случае их избрания. Центризбирком уже утвердил расписание: их будут транслировать (кстати, в обязательном порядке) пять телеканалов и три радиостанции. В дебатах будут участвовать три кандидата из четырех. От действующего президента поступило заявление о неучастии в дебатах. Думаю, что всем понятно, что президент в отличие от всех остальных кандидатов и так практически ежедневно выражает свою точку зрения по всем аспектам жизни россиян.
График трансляции дебатов кандидатов в президенты.
Чтобы нижегородцы могли посмотреть и послушать эти дебаты, представляю утвержденный график трансляций. Дополнительно, по региональным программам транслируются дебаты доверенных лиц кандидатов.
Первые дебаты пройдут уже 26 февраля в 15:00 на «России 1». Всего телеканал покажет пять выпусков: 26, 27, 28 февраля, 4 и 5 марта. Хронометраж составит один час.
На телеканале «Россия 24» можно будет посмотреть шесть мероприятий, они пройдут 27, 28, 29 февраля и 5, 6, 7 марта, длительность составит 45 минут.
на «Радио Россия», «Вести ФМ» и «Маяк» будет четыре выпуска: 27, 28 февраля и 5, 6 марта. Столько же дебатов выпустит Первый канал. Посмотреть их можно будет 27 и 29 февраля, 5 и 7 марта.
На «ТВ-центре» политические дискуссии можно будет посмотреть 27 и 28 февраля, 4, 5 и 6 марта, на Общественном телевидении России — 29 февраля, 1, 5, 6 и 7 марта.
Таким образом, закон обеспечивает наше право на участие в выборах. А наша обязанность — выразить свою позицию через участие в голосовании. Для этого даже увеличены сроки, отводимые на голосование. Таким образом, с 15 марта по 17 марта нижегородцам, как и всем гражданам страны необходимо реализовать это право.