Депутат Милонов предложил Текслеру отправить челябинских стриптизеров на СВО

«Очень хочется попросить губернатора Текслера в Челябинске составить список всех этих стриптизеров, ведь они известны, переписать их, поместить в вагон и прислать мне сюда. Я их переделаю из стриптизеров в штурмовиков. Задней частью (ругательное слово) они вилять умеют, значит будут хорошо уворачиваться от штурмовых действий», — написал депутат Госдумы Милонов в своем телеграм-канале.