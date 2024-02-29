Депутат Милонов предложил Текслеру отправить челябинских стриптизеров на СВО

«Очень хочется попросить губернатора Текслера в Челябинске составить список всех этих стриптизеров, ведь они известны, переписать их, поместить в вагон и прислать мне сюда. Я их переделаю из стриптизеров в штурмовиков. Задней частью (ругательное слово) они вилять умеют, значит будут хорошо уворачиваться от штурмовых действий», — написал депутат Госдумы Милонов в своем телеграм-канале.
Повышенный интерес к услугам стриптизеров возник в преддверии Международного женского дня, 8 марта — свободных окошек уже нет.
Депутат уверен, что они сейчас нужнее в зоне боевых действий. По мнению Милонова, у стриптизеров еще есть шанс стать «нормальными мужиками», если те отправятся защищать Родину.
Тем временем за 14 тысяч рублей в Челябинске можно получить пять минут эротического танца.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что среди дополнительных услуг стриптизеров есть, например, осыпание лепестками роз в конце танца. Более тесное общение исключено.