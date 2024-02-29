Лукашенко сказал, что достижения Беларуси в футболе «никуда не годные»

Лукашенко отметил, что хотел бы поговорить о ситуации, складывающейся в белорусском спортивном сообществе, отметив, что прежде всего в области футбола. Он подчеркнул, что это самый массовый, а также самый любимый вид спорта среди белорусов. Кроме того, глава государства заметил, что указанным видом спорта можно заниматься в любое время суток в Беларуси, а также при любых погодных условиях.