Лукашенко сказал, что достижения Беларуси в футболе «никуда не годные»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 29 февраля, заслушивая доклад о развитии белорусского футбола заявил, что достижения Беларуси в футболе «никуда не годные», передает БелТА.
Лукашенко отметил, что хотел бы поговорить о ситуации, складывающейся в белорусском спортивном сообществе, отметив, что прежде всего в области футбола. Он подчеркнул, что это самый массовый, а также самый любимый вид спорта среди белорусов. Кроме того, глава государства заметил, что указанным видом спорта можно заниматься в любое время суток в Беларуси, а также при любых погодных условиях.
— В целом, если оценивать наши спортивные достижения, они никуда не годные.
По словам президента Беларуси, это при тех вложениях, а также при тех заботах государства, которое оказывает спорту в стране.