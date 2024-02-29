Путин анонсировал запуск нацпроекта «Молодежь России» в 2024 году

26 февраля глава государства в обращении к лауреатам премии «Знание» подчеркнул, что залог будущего страны состоит в надежных жизненных ориентирах у молодежи, которая должна учиться на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования. Молодые люди должны знать историю своей страны, имена настоящих героев и созидателей, отметил Путин.
До этого, в январе, Путин отметил, что в России на протяжении веков уделяли огромное влияние развитию образования, так как от уровня образования и применяемых технологий зависит будущее государства.