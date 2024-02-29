Путин предложил дать шанс пересдавать ЕГЭ перед поступлением в вуз

«Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Что я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении — дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно — по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы», — сказал Путин.