Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Кадры»

«Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров, пожалуйста, приглашайте к себе в школьника. Пусть ребята смотрят цеха, вот как мне предлагали в одной из моих поездок, заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь, прошу вас, в эту работу», — добавил глава государства.