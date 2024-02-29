Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Кадры»

«Много безусловно об этом говорим, но нужно на деле укрепить связку всех уровней образования от школы до вуза, они должны работать в единой логике, на общий результат», — подчеркнул Путин.
В данном вопросе также важно участие будущих работодателей. С текущего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации. Ученики, начиная с 6 класса, могут познакомиться с разными специальностями.
«Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров, пожалуйста, приглашайте к себе в школьника. Пусть ребята смотрят цеха, вот как мне предлагали в одной из моих поездок, заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь, прошу вас, в эту работу», — добавил глава государства.
Он подчеркнул, что на принципах тесной кооперации образований предприятий реального сектора реализован проект «Специалитет», который позволил обновить образовательные программы для авива- и судостроения, фармацевтики, электронике, оборонной и других отраслей.
«Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. Такие подходы необходимо распространить на всю систему профобразования, в том числе на подготовку кадров для школ, больниц, поликлиник, для сферы услуг, туризм, учреждений культуры, творческих индустрий», — добавил Путин.
Он также поручил правительству России совместно с регионами реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. Необходимо привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей.
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