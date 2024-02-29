Путин напомнил о лозунге «Бросай пить — вставай на лыжи»

Комплекс ГТО предусматривает сдачу нормативов в различных дисциплинах по трем уровням трудности для каждой возрастной группы (от 6 до 70 лет и старше). В зависимости от выполнения нормативов можно получить золотой, серебряный или бронзовый знак отличия ГТО. Среди дисциплин для сдачи есть легкоатлетические, гимнастические, плавание, стрельба, бег на лыжах и другие.