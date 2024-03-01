Михаил Котюков: Послание Президента касалось вопросов, которые важны для защиты интересов страны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в церемонии оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.
В соответствии с Конституцией России в ежегодном публичном обращении к обеим палатам парламента глава государства подвел итоги прошлого года, а также обозначил основные направления развития внутренней и внешней политики России на ближайшие шесть лет.
По традиции среди приглашённых были не только депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации, но и члены Правительства страны, представители традиционных конфессий, известные общественные деятели и главы субъектов России. В этом году, как и в предыдущем, среди гостей были и участники специальной военной операции.
В ходе более двухчасового выступления Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. В частности, он анонсировал запуск новых нацпроектов, затрагивающих ключевые сферы жизнедеятельности страны. До конца года все они должны быть утверждены и скоординированы между собой.
В своем выступлении глава государства отдельно выделил Красноярск. Владимир Путин подтвердил планы по газификации краевого центра. Также президент отметил, что в рамках проекта «Чистый воздух» в 12 городах удалось снизить нагрузку на экологию. Работу необходимо продолжить, заявил Владимир Путин, сократив нагрузку на экологию ещё вдвое. Напомним, что в проекте участвуют Красноярск и Норильск. Не так давно к проекту присоединились Минусинск, Лесосибирск и Ачинск.
Комментируя выступление главы государства, Михаил Котюков отметил, что Красноярский край оперативно включится в реализацию тех задач и проектов, которые обозначены главой государства в послании Федеральному Собранию: «Все вопросы, с которыми сталкивается семья в повседневной жизни — вопросы образования, здравоохранения, качество городской среды, коммунальной инфраструктуры, развития транспорта сегодня были отмечены главой государства как важнейшие для развития страны. Отдельный акцент был сделан на улучшении качества экологии и чистого воздуха в городах России. Много внимания было уделено развитию инфраструктуры населенных пунктов, сел, малых городов, поселков. Такие программы сегодня в крае уже реализуются. Очень здорово, что в ближайшее время мы будем получать федеральную поддержку. Отдельное внимание уделено поддержке тех регионов, которые будут добиваться серьезных результатов, что дает нам уверенность, в том, что наши планы будут реализованы».