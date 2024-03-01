Михаил Котюков: Послание Президента касалось вопросов, которые важны для защиты интересов страны

Комментируя выступление главы государства, Михаил Котюков отметил, что Красноярский край оперативно включится в реализацию тех задач и проектов, которые обозначены главой государства в послании Федеральному Собранию: «Все вопросы, с которыми сталкивается семья в повседневной жизни — вопросы образования, здравоохранения, качество городской среды, коммунальной инфраструктуры, развития транспорта сегодня были отмечены главой государства как важнейшие для развития страны. Отдельный акцент был сделан на улучшении качества экологии и чистого воздуха в городах России. Много внимания было уделено развитию инфраструктуры населенных пунктов, сел, малых городов, поселков. Такие программы сегодня в крае уже реализуются. Очень здорово, что в ближайшее время мы будем получать федеральную поддержку. Отдельное внимание уделено поддержке тех регионов, которые будут добиваться серьезных результатов, что дает нам уверенность, в том, что наши планы будут реализованы».