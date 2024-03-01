Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Ярс»

На кадрах видео показано, как пусковая установка приводит в вертикальное положение контейнер с ракетой. Затем следует минометный старт за счет порохового генератора. После выхода из контейнера ракета запускает двигатели и уходит в небо на столбе огня. Во время выхода ракеты из контейнера заметно, как от ее корпуса отстреливаются обтюраторные кольца.