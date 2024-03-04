Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в порт Хамад в Катаре

Во время стоянки боевой корабль поучаствует в международной военно-морской оборонной выставке. У иностранных гостей мероприятия будет возможность подняться на борт «Маршала Шапошникова». А для личного состава подготовлены обзорные экскурсии по достопримечательностям Катара.