Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в порт Хамад в Катаре

«На причале состоялась церемония встречи российского боевого корабля, в которой приняли участие представители посольства Российской Федерации в Катаре, офицеры военно-морских сил принимающей стороны», — говорится в сообщении ТОФ, которое есть в распоряжении «Известий».
Во время стоянки боевой корабль поучаствует в международной военно-морской оборонной выставке. У иностранных гостей мероприятия будет возможность подняться на борт «Маршала Шапошникова». А для личного состава подготовлены обзорные экскурсии по достопримечательностям Катара.
Ранее, 19 февраля, корабли ВМФ РФ прибыли в Индию для участия в международных военно-морских учениях «Милан-2024». В маневрах были задействованы экипажи ракетного крейсера «Варяг» и большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников».