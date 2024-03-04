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Фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в порт Хамад в Катаре

Фрегат Тихоокеанского флота ВМФ России (ТОФ) «Маршал Шапошников» зашел в катарский порт Хамад для участия в выставке DIMDEX 2024. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-служба ТОФ.
Источник: РИА "Новости"

«На причале состоялась церемония встречи российского боевого корабля, в которой приняли участие представители посольства Российской Федерации в Катаре, офицеры военно-морских сил принимающей стороны», — говорится в сообщении ТОФ, которое есть в распоряжении «Известий».

Во время стоянки боевой корабль поучаствует в международной военно-морской оборонной выставке. У иностранных гостей мероприятия будет возможность подняться на борт «Маршала Шапошникова». А для личного состава подготовлены обзорные экскурсии по достопримечательностям Катара.

Ранее, 19 февраля, корабли ВМФ РФ прибыли в Индию для участия в международных военно-морских учениях «Милан-2024». В маневрах были задействованы экипажи ракетного крейсера «Варяг» и большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников».